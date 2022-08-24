KYK BAŞVURU TARİHİ! 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri 2022!

KYK başvuruları tarihi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken birçok vatandaş da konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? İşte KYK yurt başvuru tarihleri...

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri!

KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı.

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ:

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



