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KYK BAŞVURU TARİHLERİ 2022! KYK yurt, kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

22.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK başvuru tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası bugün başlayan üniversite kayıt süreci nedeniyle merak konusu oldu. Vatandaşlar KYK yurt, kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki KYK yurt, kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK BAŞVURU TARİHLERİ 2022! KYK yurt, kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK başvurularının başlayacağı tarih merak konusu olurkenbirçok öğrenci arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri belli oldu mu?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları için henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir. KYK yurt başvuruları 2021 yılında 12 Eylül tarihine kadar tamamlanmıştı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da bitmişti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene öğreniler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yaptılar.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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