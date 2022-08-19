HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri belli oldu mu?

KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri belli oldu mu?

19.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK başvurularının ne zaman başlayacağı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü YKS tercih sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından merak edildi. Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan vatandaşlar konuya ilişkin internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri belli oldu mu?

KYK başvurularının başlayacağı tarih merak konusu olurken çok sayıda milyonlarca öğrenci internette yaptıkları araşltırmalara hız verdi. Peki KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri belli oldu mu?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları için henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir. KYK yurt başvuruları 2021 yılında 12 Eylül tarihine kadar tamamlanmıştı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da bitmişti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene öğreniler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yaptılar.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte istenen cezaAlkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte istenen ceza
Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilimOnlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim
Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirveDünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve
Anahtar Kelimeler:
KYK kyk başvuru kyk başvuruları ne zaman? kyk başvurusu nasıl yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor'

Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor'

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Erdoğan: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!

Erdoğan: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!

AK Parti reklamlarının sesiydi! İfadeye çağrıldı

AK Parti reklamlarının sesiydi! İfadeye çağrıldı

İlginizi Çekebilir

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Dünyaca ünlü modelden namaz itirafı! "Ramazan ayında..."

Dünyaca ünlü modelden namaz itirafı! "Ramazan ayında..."

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.