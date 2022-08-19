KYK başvurularının başlayacağı tarih merak konusu olurken çok sayıda milyonlarca öğrenci internette yaptıkları araşltırmalara hız verdi. Peki KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri belli oldu mu?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları için henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir. KYK yurt başvuruları 2021 yılında 12 Eylül tarihine kadar tamamlanmıştı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da bitmişti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene öğreniler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yaptılar.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

