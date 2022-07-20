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KYK başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 YKS sonuçları sonrası KYK burs, yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

20.07.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvuruları, YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Kendi yaşadıkları şehir dışında farklı şehirlerde de olan üniversiteleri tercih edecek olan öğrenciler, KYK yurt, burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 YKS sonuçları sonrası KYK burs, yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 YKS sonuçları sonrası KYK burs, yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, üniversite tercihlerini yaşadıkları şehirden farklı bir yerde tercih edecek öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle geçtiğimiz yıl yurtlarda büyük problem yaşanmıştı. KYK ile birlikte yurt, burs ve kredi başvurularını kaçırmak istemeyen öğrenciler tarihi merak ediyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 YKS sonuçları sonrası KYK burs, yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK BURS, YURT VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs, yurt ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerine az bir zaman kalmasıyla birlikte gündeme KYK burs ve yurt başvuruları geldi.

KYK başvuruları, geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlamıştı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden alınmaya başlamıştı. KYK başvurularının bu yıl da Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Bin 700 TL

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 TL

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