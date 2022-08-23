HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KYK BAŞVURULARI TAKVİMİ: 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

KYK BAŞVURULARI TAKVİMİ: 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

23.08.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK başvuruları; YKS ek yerleştirmeleri sonrası üniversite kayıt sürecinin başlaması nedeniyle çok sayıda öğrencinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar KYK yurt, kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

KYK BAŞVURULARI TAKVİMİ: 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

KYK başvuruları tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ederken çok sayıda üniversite adayı da konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları için henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir. KYK yurt başvuruları 2021 yılında 12 Eylül tarihine kadar tamamlanmıştı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da bitmişti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene öğreniler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yaptılar.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, son gün ne?Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, son gün ne?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar kamerada! Küçük çocuğunu kanlar içinde görünce...Korku dolu anlar kamerada! Küçük çocuğunu kanlar içinde görünce...
Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!
Flaş Mansur Yavaş açıklaması: Tarihi bir çağrı yapacağım demiştiFlaş Mansur Yavaş açıklaması: Tarihi bir çağrı yapacağım demişti
Anahtar Kelimeler:
kyk başvuru kyk başvuruları ne zaman? kyk burs başvuruları başladı mı kyk burs başvuruları ne zaman? kyk yurt basvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

3 yaşındaki oğlunu işkenceyle öldürdü!

3 yaşındaki oğlunu işkenceyle öldürdü!

Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

Kapora dolandırıcılığına karşı uzmanlar uyarıyor

Kapora dolandırıcılığına karşı uzmanlar uyarıyor

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.