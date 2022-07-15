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KYK borçları silinecek mi 2022? KYK kredi borçlarına af gelir mi?

15.07.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK borçları silinecek mi, sorusunun yanıtı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda burs ve kredi kullanan birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından yapılan KYK açıklaması sonrası çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki KYK kredi borçlarına af gelir mi? KYK borcu nasıl hesaplanır? Merak edilen tüm bu sorular ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KYK borçları silinecek mi 2022? KYK kredi borçlarına af gelir mi?

KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı, artan faiz oranlarının ardından gündemde. KYK borçlarını ödemekte zorlanan kişiler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından araştırma yapmaya başladı. Peki, KYK kredi borçlarına af gelir mi? KYK borcu nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusunun yanıtını canlı yayında verdi. Kasapoğlu, "Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak'' dedi.

KYK BORCU HESAPLAMA EKRANI

KYK borcu hesaplama işlemi, borçlarını ödemekte zorlanan birçok genç tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bakan Kasapoğlu'nun KYK borç faizleriyle ilgili yaptığı açıklama sonrasında, KYK öğrenim kredisi kullanmış olan birçok genç borçlarını nasıl hesaplayacağını merak ediyor.

KYK geri ödemeli burs ve kredi borcu bulunan vatandaşlar, e-Devlet internet sitesinden, "Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama" ekranıyla birlikte KYK borçlarını kolayca sorgulayabiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama sitesi üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

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