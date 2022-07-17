KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı ile Kabine Toplantısının yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak edildi. KYK borçlarını ödemekte zorlanan kişiler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama sonrası "KYK borçları silinecek mi 2022?", "KYK kredi borçlarına af gelir mi?, "Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusunun yanıtını canlı yayında verdi. Kasapoğlu, "Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak'' dedi.

KYK BORCU HESAPLAMA EKRANI

KYK borcu hesaplama işlemi, borçlarını ödemekte zorlanan birçok genç tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bakan Kasapoğlu'nun KYK borç faizleriyle ilgili yaptığı açıklama sonrasında, KYK öğrenim kredisi kullanmış olan birçok genç borçlarını nasıl hesaplayacağını merak ediyor.

KYK geri ödemeli burs ve kredi borcu bulunan vatandaşlar, e-Devlet internet sitesinden, "Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama" ekranıyla birlikte KYK borçlarını kolayca sorgulayabiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama sitesi üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edildi.

Son Kabine Toplantısı 27 Haizran Pazartesi günü yapılmıştı.

Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

Kabine Toplantısının detaylarının 18 Temmuz Pazartesi günü belirlenmesi bekleniyor.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

