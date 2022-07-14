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KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK borçları ve faizleri silinecek mi?

14.07.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK borcu nasıl hesaplanır, KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda burs ve kredi kullanan birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından yapılan KYK açıklaması sonrasında birçok kişi, 'KYK borçları ve faizleri silinecek mi?' sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK borçları ve faizleri silinecek mi?

KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK borçları ve faizleri silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı, artan faiz oranlarının ardından gündeme geldi. KYK borçlarını ödemekte zorlanan gençler, Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrasında, 'KYK borçları ve faizleri silinecek mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK borçları ve faizleri silinecek mi? İşte detaylar...

KYK BORCU HESAPLAMA EKRANI

KYK borcu hesaplama işlemi, borçlarını ödemekte zorlanan birçok genç tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bakan Kasapoğlu'nun KYK borç faizleriyle ilgili yaptığı açıklama sonrasında, KYK öğrenim kredisi kullanmış olan birçok genç borçlarını nasıl hesaplayacağını merak ediyor.

KYK geri ödemeli burs ve kredi borcu bulunan vatandaşlar, e-Devlet internet sitesinden, "Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama" ekranıyla birlikte KYK borçlarını kolayca sorgulayabiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama sitesi üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ? BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusunun yanıtını canlı yayında verdi. Kasapoğlu, "Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak'' dedi.

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