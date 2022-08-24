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KYK burs başvuruları başladı! KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

24.08.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvuruları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Bakan Kurum'un duyurusu sonrası birçok kişi arama motorlarında "KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, KYK son gün ne zaman?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı.

KYK burs başvuruları başladı! KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KYK yurt başvurularının başlayacağı tarih, YKS 2022 yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından merak konusu olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı.

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

KYKY YURTN BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları için son gün: 28 Ağustos Pazar

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ:

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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