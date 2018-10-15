KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri

KYK burs başvuruları az önce resmen başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınacak olan KYK burs başvuruları için öğrenciler arayışta. Peki KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2018 KYK burs ücretleri..
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi için KYK bursu alacak olan öğrenciler sabırsızlıkla araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması üzerine KYK burs ücretleri bu yıl;
2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,
Lisansta 500 TL
Yüksek Lisansta 1.000 TL
*Doktorada 1.500 TL oldu
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