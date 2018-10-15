KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri

KYK burs başvuruları az önce resmen başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınacak olan KYK burs başvuruları için öğrenciler arayışta. Peki KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2018 KYK burs ücretleri..

KYK BURS BAŞVURUSU

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİR?