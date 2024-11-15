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KYK burs nakil başvurusu nedir? KYK burs nakil başvurusu nasıl, ne zaman yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 20:29
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KYK bursu, (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan bir burstur. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi açıdan destekleme amacı taşır. Öğrenciler belli şartları yerine getirerek KYK bursu alma hakkı kazanır. Peki, KYK burs nakil başvurusu nasıl, ne zaman yapılır?

KYK burs nakil başvurusu nedir? KYK burs nakil başvurusu nasıl, ne zaman yapılır?

İçindekiler

  • KYK burs nakil başvurusu nedir?
  • KYK burs nakil başvurusu nasıl yapılır?
  • KYK burs nakil başvurusu ne zaman yapılır?
  • KYK burs nakil başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Bursu ve öğrenim kredisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yükseköğrenim kurumlarında okuma hakkı kazanan öğrencilerin alabildiği bir burstur. Karşılıksız bir ödenek özelliği taşır. Bazı özel durumlar hâlinde kaybedilebilen burs bazı durumlarda ertelenebilir.

KYK burs nakil başvurusu nedir?

KYK bursu nakil işlemi burs ya da öğrenim kredisi alan öğrencilerin başvuru işlemi ardından yapabilecekleri bir uygulamadır. Öğrenciler burs ya da öğrenim kredisi alıyorlarsa ödemelerin yeni okullarında da devam edebilmesi için nakil başvurusu yaparlar.

Öğrenciler çeşitli nedenlere bağlı olarak okumakta oldukları okuldan dikey geçiş, yatay geçiş gibi durumlarla farklı bir okula ya farklı bir şehre geçebilirler. Eğer hâlihazırda almaya hak kazanmış oldukları ve aldıkları bir KYK bursu ya da öğrenim kredisi varsa bu bursu almaya devam edebilirler.

KYK burs nakil başvurusu nasıl yapılır?

Okul ya da şehir değiştiren yükseköğrenim öğrencileri eğer burs alıyorlarsa durumlarını bildirmeli ve KYK burs nakil talebinde bulunmalılardır. Başvurular çeşitli yollardan gerçekleştirilebilmektedir.

KYK bursu nakil işlemi için başvuru e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. E-Devlet sistemine özel şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılması gerekir. Ardından ana sayfada yer alan arama kısmına Burs/Öğrenim Kredisi İşlemleri yazılır. Açılan menüdeki ilgili kısım tıklanarak ilerlenir.

KYK burs nakil başvurusu ne zaman yapılır?

Burs alan öğrencinin farklı bir okula geçmesi hâlinde burs kesilmez. Ancak bursun nakil edilebilmesi için öğrencinin değişiklikle durumunu bildirmesi ve nakil işlemi için başvuru yapılması gerekliliği bulunur.

KYK burs nakil başvurusu yapmak için açıklanan başvuru tarihleri arasında işlem yapılmalıdır. Tarihler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanır. Örnek olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılı için nakil başvurusu tarihleri 29 Ağustos-2 Eylül olarak açıklanmıştır.

KYK burs nakil başvurusu ne zaman sonuçlanır?

KYK bursu alan kişiler okul değiştirmelerine rağmen bursu almaya devam edebilirler. Farklı bir okulda eğitimlerine devam etmeleri bursun kesilmesine neden olmaz. Önemli olan belirlenen nakil başvurusu tarih aralığında başvuru yapmalarıdır.

Yapılan KYK bursu nakil başvurusu işlemi sonuçlandıktan sonra değerlendirme süreci başlar. Değerlendirme genel olarak 1 ya da 2 hafta arasında sonuçlanır. En çok 15 gün içinde başvuru sonucu açıklanır.

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