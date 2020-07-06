KYK burs ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri tarihleri!

Üniversite öğrencilerinin almaya hak kazandığı KYK bursu ve KYK kredi ödemesi için Temmuz 2020 yılına ait ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’ndan geldi. Bütün imkanlarıyla devletimizin gençlerin yanında olduğunu belirten Kasapoğlu, müjdeli haberi “Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim.” mesajıyla birlikte Twitter hesabından verdi. Peki, Temmuz KYK kredisi ve Temmuz KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK kredi ödemeleri ne zaman olacak?

Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun verdiği bilgiye göre Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmaya başladı. KYK kredi ve KYK burs ödemeleri Temmuz ayı için 6 Temmuz 2020 ile 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2020 Temmuz ayı kredi ve burs ödemeleri nasıl yatacak?

KYK burs ödemeleri ve KYK kredi ödemeleri için öğrencileri şimdiden oldukça sabırsızlanıyor. 6 Temmuz 2020 itibariyle başlayan ödemeler, her öğrenciye aynı anda yatırılmayacak. 10 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek ödeme işlemleri sırayla yapılacak. KYK burs ödemeleri Temmuz ayında öğrencilerinin T.C. kimlik numaralarının son numarasına göre sırayla gerçekleştirilecek.

