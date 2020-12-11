KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK kredi taahhütnamesi onaylama ne zaman sona eriyor? Kredi ve burs taahhütname onayı 2020

Öğrenciler tarafından uzun süredir beklenen KYK burs başvuru sonuçları belli oldu. Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Twitter hesabından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları ilan edildi. Peki, burs taahhütnamesi nedir? KYK burs ödemeleri ne zaman başlar? İşte burs ve kredi taahhütname onayı 2020 ile ilgili detaylar... KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama! KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR? Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.