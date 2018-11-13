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KYK burs ve kredi başvuru sonucu açıklandı! (KYK sonuç sorgulama sayfası)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğretim öğrencilerinin burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs ve kredi başvurusu sonuç sorgulama ekranı ile KYK hakkındaki güncel bilgiler haberimizde.

KYK burs ve kredi başvuru sonucu açıklandı! (KYK sonuç sorgulama sayfası)

KYK burs ve kredi başvuru sonucu açıklandı. Son dakika habere göre, KYK burs ve kredi YurtKur sorgulama sayfasında açıklandı. Kurumun sorgulama sayfası veya e-devlet sayfasına gideren başvuru sonuçları gözüküyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018-2019 tarihlerinde KYK burs ücretleri; Lisans bölümlerinden okuyan öğrenciler 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.000 Türk Lirası, Doktorada 1.500 Türk Lirası burs-kredi imkanlarından yararlanılacak.

Üniversite öğrencisi burs imkanından yararlanmaya devam edebilmesi için dikkat etmesi gerekenler nelerdir. Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
borçlandırın insanları iş bulamayınca öderler
tabi ne dedi asrın liderimiz bedavacılığa alışmayın demi yaa
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