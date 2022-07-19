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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

19.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs, yurt ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı, 2022 YKS sonuçlarının da açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. YKS tercih işlemlerine kısa bir zaman kala oturdukları şehirden farklı bir şehirde okumak için tercih yapacak öğrenciler KYK burs ve yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs, yurt ve kredi başvuruları, YKS tercihleri öncesinde birçok öğrenci tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavlarının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte, 2022-2023 KYK burs, yurt ve kredi başvuruları için tarihler merak ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK BURS, YURT VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs, yurt ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerine az bir zaman kalmasıyla birlikte gündeme KYK burs ve yurt başvuruları geldi.

KYK başvuruları, geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlamıştı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden alınmaya başlamıştı. KYK başvurularının bu yıl da Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Bin 700 TL

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 TL

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