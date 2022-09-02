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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022 KYK bursu ne kadar, kimler yararlanabilir? e-Devlet ile başvuru ekranı

02.09.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi başvuru günleri binlerce üniversite öğrencisi tarafından bekleniyor. KYK yurt başvuruları, bilindiği üzere 28 Ağustos Pazar günü tamamlandı ve adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Üniversitelerin de eğitime başlamasına az bir zaman kala KYK burs ve kredileri gündemden düşmüyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022 KYK bursu ne kadar, kimler yararlanabilir? İşe merak edilen soruların yanıtları...

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022 KYK bursu ne kadar, kimler yararlanabilir? e-Devlet ile başvuru ekranı

KYK burs ve kredi başvuruları, KYK yurt başvuruları ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla sorgulanmaya başladı. KYK burs ve kredisinden faydalanmak isteyen pek çok üniversite öğrencisi KYK burs ve kredi başvuru detayları hakkındaki merak ettikleri soruları internet üzerinden sorguluyor. Peki KYK burs ve kredi başvurusu 2022 ne zaman, hangi gün? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? İşte 2022 KYK burs ve kredi hakkında merak edilenler ile KYK burs ve kredi yönetmeliği...

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2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Bin 700 TL

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 TL

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2022 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarının ardından KYK yurt başvuruları tamamlandı. Adayların gözü kulağı KYK yurt başvuru sonuçlarına çevrildi.

Bakan Kasapoğlu KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili ise henüz açıklamada bulunmadı.

Bilindiği üzere KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da benzer terihlerde yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI

KYK burs ve kredi başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

para 100

KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?

KYK burs ve kredi yönetmeliğine göre;

Ön Lisans Öğrencileri,

Lisans Öğrencileri,

İki Yıllık Okullardan Mezun Olup, Dört Yıllık Okulların Üçüncü Sınıfına Dikey Geçiş Sınavı İle Ara Vermeden Kayıt Yapan Öğrenciler, ( İntibak Veya Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez.

Yüksek Lisans (Master Ve Doktora) Öğrencileri,(Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez)

ÖSYM Sınav Sonucunda Ham Puan Bazında Belirlenen Puan Türünde İlk 100’e Giren Öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu Gereği, Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen, Kıstaslara Göre Amatör Milli Sporcu Olan Öğrenciler,
Burstan Yararlanabilmektedir.
Not: Bir Öğrenci Aynı Anda, Hem Burs Hem De Öğrenim Kredisi Alamaz.

KYK bursundan kimler faydalanamaz:

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere,
5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

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Anahtar Kelimeler:
gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu kyk burs kyk kredi
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