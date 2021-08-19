KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

Özellikle üniversiteyi ailesinden uzakta okumak durumunda kalan pek çok öğrenci, geçimini sağlayabilmek adına, KYK bursu veya kredilere başvuruyor. Üniversite sınav sonuçlarının ardından, tercih dönemine giren öğrenciler şimdi de burs başvurularını araştırıyor. İşte KYK bursu ve kredi başvuruları için önemli tarihler…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite sınav sonuçlarının ardından, tercih dönemine giren öğrenciler, 20 Ağustos Cuma gününe kadar tercihlerini yapabilecek. Merak edilen KYK bursuna ne zaman başvurulacak sorusunun yanıtı ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun açıklaması bekleniyor. Şu an KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların 20 ağustos tarihinde sona erecek olan YKS tercihlerinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor. Yerleştirme tarihi kaynak alındığında KYK yurt ve burs başvuru sürecine ilişkin detayların eylül ayında belli olacağı düşünülüyor.

KYK BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSUNUN ARDINDAN NE YAPMAK GEREKİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.



