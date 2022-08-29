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KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlar? 2022 Burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK burs ve kredi yönetmeliği

29.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi başvuruları ve detayları öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bilindiği üzere KYK yurt başvuruları 28 Ağustos Pazar günü tamamlandı ve adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bu gelişmenin ardından gözler KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlar? 2022 Burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK burs ve kredi yönetmeliği nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlar? 2022 Burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK burs ve kredi yönetmeliği

KYK burs ve kredi başvuruları ve detayları, KYK yurt başvuruları ve üniversite kayıtlarının ardından merak konusu oldu. KYK burs ve kredisinden faydalanmak isteyen pek çok üniversite öğrencisi KYK burs ve kredi başvuru detaylarını merak ediyor. Peki KYK burs ve kredi başvurusu 2022 ne zaman, hangi gün? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? İşte 2022 KYK burs ve kredi hakkında merak edilenler ile KYK burs ve kredi yönetmeliği...

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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından KYK yurt başvuruları tamamlandı. Bakan Kasapoğlu KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili ise henüz açıklamada bulunmadı.

Bilindiği üzere KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptı.

Konuya ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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KYK BURS VE KREDİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE KİMLER BURS ALABİLİR?

Ön Lisans Öğrencileri,

Lisans Öğrencileri,

İki Yıllık Okullardan Mezun Olup, Dört Yıllık Okulların Üçüncü Sınıfına Dikey Geçiş Sınavı İle Ara Vermeden Kayıt Yapan Öğrenciler, ( İntibak Veya Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez.

Yüksek Lisans (Master Ve Doktora) Öğrencileri,(Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez)

ÖSYM Sınav Sonucunda Ham Puan Bazında Belirlenen Puan Türünde İlk 100’e Giren Öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu Gereği, Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen, Kıstaslara Göre Amatör Milli Sporcu Olan Öğrenciler,
Burstan Yararlanabilmektedir.
Not: Bir Öğrenci Aynı Anda, Hem Burs Hem De Öğrenim Kredisi Alamaz.

KYK bursundan kimler faydalanamaz:

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere,
5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

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2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Bin 700 TL

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 TL

para 100

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI

KYK burs ve kredi başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

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