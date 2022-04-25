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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ! KYK 2022 Mayıs bursları ne zaman yatacak? KYK bursu bayramdan önce verilecek mi? 2022 KYK ne zaman yatacak, bugün yatacak mı?

25.04.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK ödemeleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerine verdiği burs ve krediler her ay belli bir tarihlerde ödeniyor. Ayın 6 ile 10'u arası öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre verilen bursun bu yıl Ramazan Bayramı'ndan önce verilip verilmeyeceği araştırılıyor. KYK Mayıs ayı ödemelerine dair açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İşte KYK Mayıs ayı burs ödemeleri hakkında merak edilenler!

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ! KYK 2022 Mayıs bursları ne zaman yatacak? KYK bursu bayramdan önce verilecek mi? 2022 KYK ne zaman yatacak, bugün yatacak mı?

KYK ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi araştırılıyor. Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredilerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Byramı'nın 2 Mayıs tarihine denk gelmesiyle birlikte KYK burslarının yatacağı tarih merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencileri ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde "KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte KYK Mayıs ayı burs ve kredilerine yönelik detaylar...

MAYIS KYK NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlar altında öğrenciler TC kimlik numaralarının son rakamına göre ayın altıncı veya onuncu gününde burslarını alıyorlardı. Bu yıl bayramın gelmesiyle birlikte erken yatıp yatmayacağı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere müjdeli haberi verdi.

KYK HANGİ GÜN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs ve kredileri hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini Mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" dedi.

KYK BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte öğrenci burs ve kredilerinin normalden 10 gün önce, Nisan ayının 25'inden itibaren yatacağını açıkladı.

2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor. 2022 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 850 TL, yüksek lisansta 1700 TL ve doktorada 2550 TL.

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