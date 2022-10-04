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KYK bursu ne kadar, kimler başvurabilir? 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? e-Devlet ile başvuru ekranı

04.10.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK bursundan yararlanmak isteyen çok sayıda öğrenci başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Başvuru tarihlerinin yanı sıra KYK burs miktarı, başvuru şartları gibi detaylar da merak konusu oldu. Üniversitelerin eğitime başlamasının ardından KYK burs ve kredileri hakkında araştırmalara hız verildi. Peki, KYK bursu ne kadar, kimler başvurabilir? 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? e-Devlet ile başvuru ekranı...

KYK bursu ne kadar, kimler başvurabilir? 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? e-Devlet ile başvuru ekranı

"KYK bursu ne kadar?" "KYK burs başvuruları ne zaman?" gibi sorular gündemden düşmüyor. Birçok öğrencinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yapılacak olan açıklama çevrildi. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte merak edilenler...

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2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Bin 700 TL

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 TL

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2022 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili ise henüz açıklamada bulunmadı.

Bilindiği üzere KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da benzer terihlerde yapılması bekleniyor.

kyk burs başvuru

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI

KYK burs ve kredi başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

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KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?

KYK burs ve kredi yönetmeliğine göre;

Ön Lisans Öğrencileri,

Lisans Öğrencileri,

İki Yıllık Okullardan Mezun Olup, Dört Yıllık Okulların Üçüncü Sınıfına Dikey Geçiş Sınavı İle Ara Vermeden Kayıt Yapan Öğrenciler, ( İntibak Veya Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez.

Yüksek Lisans (Master Ve Doktora) Öğrencileri,(Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez)

ÖSYM Sınav Sonucunda Ham Puan Bazında Belirlenen Puan Türünde İlk 100’e Giren Öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu Gereği, Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen, Kıstaslara Göre Amatör Milli Sporcu Olan Öğrenciler,
Burstan Yararlanabilmektedir.
Not: Bir Öğrenci Aynı Anda, Hem Burs Hem De Öğrenim Kredisi Alamaz.

KYK bursundan kimler faydalanamaz:

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere,
5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

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