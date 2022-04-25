KYK bursu ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! KYK bursu bayram öncesi yatacak mı?

KYK bursunun bayram öncesi yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle birlikte katıldığı iftar yemeğinde KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK BURSU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burslarıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs tarihinde sona erecek.

2022 YILI KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

KYK kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 TL'ye, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 TL'ye, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 TL'ye yükseltildi.

KYK LİSANS ÖĞRENCİLERİ: 850 TL

KYK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ: 1700 TL

KYK DOKTORA ÖĞRENCİLERİ: 2550 TL



