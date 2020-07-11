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KYK’dan burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.07.2020 21:47 | Son Güncelleme

Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilere burs ve kredi tutarlarının ödenmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır" denildi.

KYK’dan burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama

Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilere burs ve kredi tutarlarının ödenmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz"

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