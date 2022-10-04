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KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak, hangi tarihte? e-Devlet giriş ekranına yoğun ilgi

04.10.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK ek yurt başvuruları konusunda son açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. Bu sene 24 Ağustos’ta başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos’a kadar e-Devlet'ten yapıldı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenekle yerleşen öğrencilerin başvuru yapacağı tarihi duyurdu. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak, hangi tarihte? e-Devlet giriş ekranına yoğun ilgi

KYK ek yurt başvurusunun ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. KYK yurt başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il il, ilçe ilçe yaptıkları detaylı çalışmalar sonucu tüm fazları başarıyla tamamlayacaklarını kaydetti ve yeni başvuru tarihleri hakkında bilgi verdi.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

3 Ekim’de yeni süreç olacağını duyuran Kasapoğlu, "Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenekle yerleşen arkadaşlarımızın da bir başvuru süreci olacak. 3 ve 5 Ekim tarihlerinde bu arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz" dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

BAKAN KASAPOĞLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2'nci faz yurt yerleştirmede talep karşılama oranının yüzde 92 olarak gerçekleştiğini söyledi. Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92’sini yerleştirmiş oluyoruz" dedi.

Bakanlık yurtlarındaki 2’nci faz yerleştirme sonuçlarını paylaşan Kasapoğlu, şunları söyledi: "2'nci faz neticesinde talep karşılama oranımızı yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. İlk fazı nasıl rekorla tamamladıysak 2’nci fazı da önemli bir rekorla tamamlamış oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92’sini yurtlarımıza yerleştirmiş oluyoruz. Bundan 22 sene önce başvuran 100 kişiden 10’unun 12’sinin yurtlara yerleştiğini göz önüne aldığımızda bugün itibarıyla 100 kişiden 92’sinin yurtlara yerleşmesi Türkiye’nin gençlik ve spor alanında gelinen mesafenin, ortaya konulan gayretin sonucudur. Bu gurur Türkiye’nin gururudur. İlk fazda 41 ilimizi tamamen sıfırlamıştık, bu faz itibarıyla da 60 ilimiz tamamen yedeksiz bir şekilde neticelenmiş oldu."
Bakan Kasapoğlu, il il, ilçe ilçe yaptıkları detaylı çalışmalar sonucu tüm fazları başarıyla tamamlayacaklarını kaydetti.

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