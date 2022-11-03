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KYK kız yurduna satırla daldı, kızların çığlıkları ortalığı inletti! "Polisi ara çabuk polisi ara"

03.11.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satırlı dehşet Isparta'daki KYK kız yurdunda yaşandı. KYK bahçesine elindeli satırla dalan bir kişi, içeridekileri kovaladı. Genç kızların çığlıkları ortalığı inletirken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Söz konusu görüntülerde büyük panik yaşayan kızların "Polisi ara çabuk polisi ara" dediği duyulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KYK kız yurduna satırla daldı, kızların çığlıkları ortalığı inletti! "Polisi ara çabuk polisi ara"

Isparta'daki KYK kız yurdunda çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada olay oldu. Yurtta görevli bir personelin eşi olduğu belirtilen bir kişi, elinde satırla kız öğrenci yurdunu bastı. Bahçeye satırla dalan saldırganın önüne çıkanları kovaladığı görülürken, yaşanan arbede de 2 kişi yaralandı.

SATIRLA YURT BAHÇESİNE DALDI

Haber32 adlı yerel haber sitesinin haberine göre, dehşet verici olay saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Kız öğrenci yurdunda görevli bir personelin eşi yurda geldi.

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İKİ KİŞİ YARALANDI

Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yurt bahçesinde tartışma çıktı. Daha sonra elinde satır bulunan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, çıkan arbedede 2 kişiyi yaraladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay sırasında ise öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı.

Çevredekiler kavgayı yatıştırmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Isparta satır yurt

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