KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı! 2019 - 2020 KYK burs sonuçları sorgula

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için beklenen haber geldi. Özellikle bu sene ilk defa üniversiteye başlayan öğrenciler için önemli bir maddi destek olan KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu sitesine erişilemiyor.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU TWITTER'DAN DUYURDU

Kredi ve Yurtlar Kurumu akşam saatlerinde kurumun sitesinde giriş yapılmaması nedeniyle, öğrencileri ilgilendirme amacıyla duyuru yayımladı.

İşte, yapılan o açıklama:

Duyurulardan haberdar olmak için http://yurtkur.gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi akşamlar dileriz.



KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "2020 Ocak itibarıyla lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." dedi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK'nın burs ve kredi ödemeleri Aralık ayında ilk kez yapılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



