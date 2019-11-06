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KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.11.2019 21:59 | Son Güncelleme

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce (KYK), 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği, sonuçların http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs/kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” denildi.

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KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "2020 Ocak itibarıyla lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." dedi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK'nın burs ve kredi ödemeleri Aralık ayında ilk kez yapılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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