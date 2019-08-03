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KYK kredisini ödemek için bankadan çektiği para çalınınca hayatı karardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle yaşayan Hüseyin Kaan Tamer (32), üniversite öğrencisiyken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldığı krediyi ödemek için bankadan çektiği para hırsızlar tarafından çalındı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle yaşayan Hüseyin Kaan Tamer (32), üniversite öğrencisiyken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldığı krediyi ödemek için bankadan çektiği para hırsızlar tarafından çalındı. Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince tutuklanan Tamer’in bakıma muhtaç Kore gazisi babası ve kanser hastası annesi, zor durumda kaldı.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan felçli yatağa bağımlı hasta Kore gazisi Mehmet Kara ve meme kanseri Hatice Kara'nın oğulları Hüseyin Kaan Tamer, 2009 yılında Ordu Üniversitesi İktisat bölümünü kazandı. 2013'te mezun olan Tamer, eğitimi boyunca KYK'dan öğrenim kredisi aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan Tamer, aldığı krediyi ödeyemedi. 36 bin lira olan borcu için ödeme emri çıkınca Hüseyin Kaan Tamer, geçen yıl Temmuz ayında bankadan kredi çekti. Ancak Tamer'in çektiği para, evlerine giren hırsız tarafından çalındı. Polis şüpheli ya da şüphelileri ararken, işsiz olan Tamer hakkında, icra takibi başlatıldı. Borcunu ödeyeceğine dair taahhutname imzalayan, ancak taahhüdünü yerine getiremeyen Tamer hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

YARDIM ÇAĞRISI

Oğlunu okutmak için evlere temizliğe gittiğini anlatan Hatice Kara, "Evladım Ordu Üniversitesi'nde İktisat bölümünü bitirdikten sonra İskenderun’a geldi. Bir iş bulup çalışamadı. Okurken aldığı geri ödemeli krediyi ödeyemeyince, ödeme emri geldi, gidip kredi çekti. Çektiği parayı eve getirdi. Ertesi gün yatırmayı beklerken, para evden hırsızlar tarafından çalındı. Polise de bildirdik. Ancak para çalınınca oğlum Hüseyin borçları ödeyemediği için geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine götürüldü. Dünya başımıza yıkıldı, eşimi yattığı yerden kaldıramıyorum. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Oğlum Hüseyin’i kurtarın. Kore gazisi eşim yatalak, bakamıyorum. Onu kaldırmamda bakmamda oğlum yardım ediyordu. Ben kanser hastasıyım, tedaviye gidemiyorum. Evimiz de kira, çaresizlik içerisindeyim. Ne olur oğlumu kurtarın" dedi.

Hüseyin Kaan Tamer'in üvey babası Kore Gazisi Mehmet Kara ise, güçlükle konuşarak oğluna yardım edilmesini istedi.

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