KYK kredisini ödemek için bankadan çektiği para çalınınca hayatı karardı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle yaşayan Hüseyin Kaan Tamer (32), üniversite öğrencisiyken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldığı krediyi ödemek için bankadan çektiği para hırsızlar tarafından çalındı. Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince tutuklanan Tamer’in bakıma muhtaç Kore gazisi babası ve kanser hastası annesi, zor durumda kaldı.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan felçli yatağa bağımlı hasta Kore gazisi Mehmet Kara ve meme kanseri Hatice Kara'nın oğulları Hüseyin Kaan Tamer, 2009 yılında Ordu Üniversitesi İktisat bölümünü kazandı. 2013'te mezun olan Tamer, eğitimi boyunca KYK'dan öğrenim kredisi aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan Tamer, aldığı krediyi ödeyemedi. 36 bin lira olan borcu için ödeme emri çıkınca Hüseyin Kaan Tamer, geçen yıl Temmuz ayında bankadan kredi çekti. Ancak Tamer'in çektiği para, evlerine giren hırsız tarafından çalındı. Polis şüpheli ya da şüphelileri ararken, işsiz olan Tamer hakkında, icra takibi başlatıldı. Borcunu ödeyeceğine dair taahhutname imzalayan, ancak taahhüdünü yerine getiremeyen Tamer hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.