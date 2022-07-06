KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı, belli oldu mu? KYK ne zaman, hangi gün yatacak?

KYK ödeme tarihleri Kurban Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Normal koşullarda ödemelerin yapılacağı tarih Kurban Bayramı'na denk geliyor. Bu sebeple öğrenciler "KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı, belli oldu mu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Peki KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

KYK KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE YATAR MI?

KYK yani Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına aktarılmaktadır.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı duyyuruldu. Bu sebeple bayrama denk gelmesi sebebiyle KYK ödemelerinin de öne alınması bekleniyor. Fakat konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

