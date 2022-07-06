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KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı, belli oldu mu? KYK ne zaman, hangi gün yatacak?

06.07.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı'na birkaç gün kala çok sayıda öğrenci hesaplarına yatacak burs ve kredilerle bayram öncesi alışveriş yapmak istiyor. Peki KYK ne zaman, hangi gün yatacak? KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı? İşte merak edilenler...

KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı, belli oldu mu? KYK ne zaman, hangi gün yatacak?

KYK ödeme tarihleri Kurban Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Normal koşullarda ödemelerin yapılacağı tarih Kurban Bayramı'na denk geliyor. Bu sebeple öğrenciler "KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı, belli oldu mu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Peki KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

KYK KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE YATAR MI?

KYK yani Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına aktarılmaktadır.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı duyyuruldu. Bu sebeple bayrama denk gelmesi sebebiyle KYK ödemelerinin de öne alınması bekleniyor. Fakat konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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Kurban Bayramı KYK kurban bayramı 2022 ödeme
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