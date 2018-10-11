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KYK öğrencileri için tanıtım turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca Başkentteki üniversiteleri kazanan ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için "Gelin Tanış Olalım" adı altında şehir tanıtım turları düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim gördükleri şehre daha iyi uyum sağlamaları amacıyla "Gelin Tanış Olalım" adı altında tanıtım turları düzenlendi.

Kredi Yurtlar Kurumundan yapılan açıklamaya göre, KYK Ankara İl Müdürlüğü yurtlarında ilk kez kalmaya başlayan ve Başkente yeni gelen gençler için düzenlenen turlar ile şehrin tarihi camileri, kültürel alanları, milli ve manevi mekanlarının tanıtılması amaçlanıyor.

"Gelin Tanış Olalım" adı altında düzenlenen etkinlik Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen otobüslerle ve görevlendirilen rehberler eşliğinde yapılıyor.

Etkinlik kapsamında ekim ayı süresince 31 yurttan yaklaşık 3 bin yeni kayıtlı öğrenci, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Türbesi, Ankara Kalesi, Hamamönü, Taceddin Veli Camisi ve Türbesi, Mehmet Akif Ersoy Evi, Anıtkabir, Eski Meclis, Millet Camisi, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ankapark gibi yerleri ziyaret etme fırsatı bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

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