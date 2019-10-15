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KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

Erzincan’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek amacıyla yurt bahçesinde dev Türk bayrağı açarak, “En büyük asker bizim asker” sloganı attı.Erzincan’da KYK kız ve erkek yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na dev Türk bayrağı açarak destek verdi.

KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek

Erzincan’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek amacıyla yurt bahçesinde dev Türk bayrağı açarak, “En büyük asker bizim asker” sloganı attı.
Erzincan’da KYK kız ve erkek yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na dev Türk bayrağı açarak destek verdi. Yurt bahçesinde akşam saatlerinde toplanan öğrenciler ’Barış Pınarı Harekatı’ yazısı oluşturarak Türk bayraklarıyla "En büyük asker bizim asker” sloganı attı.
Öğrenciler gündüz de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak Barış Pınarı Harekâtı’na desteklerini sürdürdü.
Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, “Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde barınan gençlerimizle birlikte bir projeyi başlatıyoruz. Amacımız Barış Pınarı Harekâtı’na destek olmaktır. Ülkemize milletçe bu harekâtın yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla öğrencilerimizle birer bayrak dağıtıyoruz” dedi.

KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek

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