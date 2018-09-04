KYK personel alımı sonuçları belli oldu! İşte KYK personel alımı sonuçları sorgulama sayfası (Kazananlardan istenen belgeler)

KYK personel alımı sonuçları Yurt-Kur resmi sitesinde açıklandı. Adayların merakla beklediği personel alımı sonuçları ve kazananların listesi belli oldu. Adaylar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda güvenlik görevlisi, bakım onarım ve iklimlendirme/kaloriferci sürekli işçi alımına başvurmuşlardı. KYK tarafından yapılan açıklama ve kazananların listesi haberimizde.

KYK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

KYK personel alımı sonuçları için kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumumuz taşra teşkilatı il müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR tarafından sürekli işçi olarak sözlü sınava katılacak olan adaylara ilişkin listeler yayımlanmış olup, adaylar 06.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan belgeleri başvuru yapılan il müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır.