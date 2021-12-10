KYK'dan burs veya kredi alacak bütün öğrencilerin KYK burs ve kredi taahhütname onayı yapması zorunlu tutuluyor. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında “taahhütname onayı” işlemini gerçekleştirmeli. Peki KYK taahhütname nedir? KYK taahhütname ne zaman onaylanır? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAMESİ NASIL YAPILIR?

İncelemeler sonucunda burs ya da kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan ediliyor.

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

BURS/KREDİ TAAHHÜTNAMESİNDEKİ KREDİ MİLTARI İLE ÖDENEN KREDİ MİKTARI AYNI MI?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden ve belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.

