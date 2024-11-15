KYK taahhütname onayı nedir? KYK taahhütname onayı nasıl ve ne zaman yapılır?

Tüm yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca maddi destek almaları amacı ile verilen KYK bursu çeşitli şartlara bağlı olarak verilir. Başat koşul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır ve burs hakkı kazanmış olan öğrenci okul değiştirse de bursunu almaya devam eder. Okulu değişen öğrencinin KYK bursu nakil başvurusu yapması gerekir. Başvurunun ardından en çok 15 gün sonra başvuru sonucu açıklanır.

KYK taahhütname onayı nedir?

KYK bursu için başvuru yapan öğrenciler başvurularının sonuçlanması için bir süre beklerler. Sonuçlar açıklandıktan sonra taahhütname onayı aşaması başlar. Bu aşamada verilen son tarihe kadar KYK taahhütname onayı verilmiş olmalıdır.

Taahhütname, kişinin kendine ait olan hesabı ya da kendi adına farklı bir gerçek ya da tüzel kişiye sözleşmeli ya da sözleşmesiz bir biçimde bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığını kanıtlamak için verilen belgedir. KYK bursu sonuçları açıklandıktan sonra öğrencinin KYK taahhütnamesi vermesi gerekir.

KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

Daha önceki yıllarda e-Devlet sistemi üzerinden yapılamayan birçok işlem zaman içinde e-Devlet sisteminin sitesinden ve mobil cihazlara indirilebilen resmî uygulaması aracılığıyla yapılabilir hâle gelmiştir. KYK taahhütname onayı işlemi de bunlardan biridir.

KYK başvurusu yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet uygulamasına giriş yaparak burs/kredi başvurularının sonuçlarını sistem üzerinden görebilmektedirler. Ayrıca taahhütname onayını da yine e-Devlet üzerinden yapabilmektedirler.

KYK taahhütname onayı ne zaman yapılır?

KYK taahhütname onayı işlemi, belirlenen tarih aralığında yapılması gereken bir işlemdir. Burs alma hakkı kazanmış olan öğrenciler ödemelerinin başlaması için taahhütname onayı vermelidir. Son tarih ve saat Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmaktadır.

Örnek olarak 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için KYK burs taahhütname onayı yapma süresi 8 Kasım saat 23:59 olarak açıklanmıştır. Taahhütnamelerin onay işlemlerinin bu tarihe ve saate kadar yapılması gerektiği belirtilmiştir.