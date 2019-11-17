KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onayı burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer alan ilk konu oldu. e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilen onay sonrası adaylar ilk burs ve kredi ücretlerinin yatacağı tarihi bekleyecek.

TAAHHÜTNAME ONAYI E-DEVLET’TEN NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ ONAYI

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne ya da babalarının e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını yapabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

