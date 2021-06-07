KYK ve burs kredileri yattı mı? KYK ve burs kredi ödemeleri ne zaman yatar?

Çok sayıda öğrenci tarafından KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak sorusu sorulmaya devam ediyor. Burs ve kredi ödemeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması geldi. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Peki, KYK bursu ve kredisi yattı mı? İşte KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

KYK VE BURS KREDİLERİ YATTI MI? |KYK VE BURS KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Birçok öğrenci tarafından merakla beklenen Haziran ayı kredi ve burs yatma tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Haziran 2021 tarihi itibarı ile burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Haziran tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

KYK KREDİ VE BURSLARI NE KADAR?

2020 yılında 550 TL olan lisans bursları 100 TL'lik artışla 2021 yılında 650 TL'ye, yüksek lisans bursları 200 TL'lik artışla bin 100 TL'den bin 300 TL'ye ve doktora bursları 300 TL'lik artışla bin 650 TL'den bin 950 TL'ye yükseltilmiş oldu.

