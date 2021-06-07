KYK ve burs kredileri yattı mı? KYK ve burs kredi ödemeleri ne zaman yatar?

Çok sayıda öğrenci tarafından KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak sorusu sorulmaya devam ediyor. Burs ve kredi ödemeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması geldi. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Peki, KYK bursu ve kredisi yattı mı? İşte KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Birçok öğrenci tarafından merakla beklenen Haziran ayı kredi ve burs yatma tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Haziran 2021 tarihi itibarı ile burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Haziran tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
2020 yılında 550 TL olan lisans bursları 100 TL'lik artışla 2021 yılında 650 TL'ye, yüksek lisans bursları 200 TL'lik artışla bin 100 TL'den bin 300 TL'ye ve doktora bursları 300 TL'lik artışla bin 650 TL'den bin 950 TL'ye yükseltilmiş oldu.
*Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
*Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
*Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
*Öğretim kurumunun kapatılması,
*Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
*Kesin hükümle mahkum olma hallerinde öğrencilerin kredisi
*Başarısız olma,
*Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
*Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
*Öğretim kurumunun kapatılması,
*Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
*Kesin hükümle mahkum olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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