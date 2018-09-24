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KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandı! KYK 2. Yedek yurt sonuçları sorgulama sayfası açıldı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yurtta kalacak yer için başvuru yapan öğrenciler KYK yurt sonuçları açıklaması ile yurda kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrendiler ki sıra yedek yurt sonuçlarına gelmişti. Bugün KYK yaptığı duyuru ile 2. yedek yurt sonuçlarını ilan etti. İşte KYK 1. yedek yurt sonuçları sorgulama sayfası...

KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandı! KYK 2. Yedek yurt sonuçları sorgulama sayfası açıldı!

KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçen hafta ilki açıklanan yedek yerleştirmelerde 2.si bugün açıklandı. Üniversitelerin eğitim ve öğretim dönemi başladı ve yurt işlemleri sürüyor. Bilindiği gibi yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklanmıştı. Sıra yedeklere geldi. KYK 3 kere yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklayacak ki bunun ilki bugün gerçekleşti. Aşağıdaki bağlantıdan KYK’nın 2. yedek yurt sonuçlarını açıkladığı sayfaya ulaşabilirsiniz.

KYK 2. YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

1. yedek Yurt sonuçları için tıklayınız

3. YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugünkü sonuçları takiben KYK önümüzdeki günlerde 2 kere daha yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklayacak. Üçüncü yedek yerleştirme sonuçları ise 27 Eylül tarihlerinde ilan edilecek.

KAYIT ÜCRETLERİ NASIL ÖDENECEK?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YURT KAYITLARI NEREDEN YAPILIYOR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapabilecekler.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

İl ve yurt müdürlüklerine ait adres ve telefon numaraları yurtkur.gsb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.


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KYK Kredi ve Yurtlar Kurumu kyk yedek yerleştirme sonuçları

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