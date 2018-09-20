KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Yedek KYK yurt sonuçları belli oldu mu?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Bugünkü sonuçları takiben KYK önümüzdeki günlerde 2 kere daha yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklayacak. İkinci yedek yerleştirme sonuçları 24 Eylül’de, üçüncü yedek yerlştirme sonuçları ise 27 Eylül tarihlerinde ilan edilecek.

Üniversitelerin eğitim ve öğretim dönemi başladı ve yurt işlemleri sürüyor. Bilindiği gibi yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklanmıştı. Sıra yedeklere geldi. KYK 3 kere yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklayacak ki bunun ilki bugün. Aşağıdaki balantıdan KYK’nın yedek yurt başvuru sonuçlarını açıklayacağı sayfaya ulaşabilirsiniz.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YURT KAYITLARI NEREDEN YAPILIYOR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapabilecekler.