KYK yurdunda öğrenciler helvadan zehirlenmiş

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 13 üniversite öğrencisi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, öğrencilerin yedikleri helvadan rahatsızlandıklarının belirlendiğini açıkladı.

Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, dün akşam yedikleri yemekten zonra rahatsızlandı. Öğrencilerden bazıları kendi imkanları, bazıları da haber verilmesiyle gelen ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Toplam 13 öğrenci, hastanede tedaviye alındı. Mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri bulunan öğrencilerde, gıda zehirlenmesi bulgularına rastlandı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin hepsi, sabaha karşı sağlık durumlarının düzelmesi üzerine taburcu edildi.

KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, özel bir şirket tarafından hazırlanan yemekten alınan numunelerin laboratuvara gönderildiğini söyledi. Uysal, ilk incelemede 13 öğrencinin yedikleri irmik helvasından dolayı mide bulantısı şikayetiyle tedaviye alındığının saptandığını ifade ederek, "Öğrencilerin sağlık durumları iyi. Tedavilerinden sonra hepsi taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi.

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