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KYK yurdunda protesto: Ekrem İmamoğlu harekete geçti

20.10.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrenciler protesto gösterisi düzenledi. Eylem üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir paylaşımda bulunarak, "Yakından ilgileneceğiz" dedi.

KYK yurdunda protesto: Ekrem İmamoğlu harekete geçti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenledi.

Öğrenciler, eylemlerine gerekçe olarak metro istasyonu ile yurt arasındaki yolda 1 hafta içinde 3 ayrı olayda üniversitelilerin bıçaklı saldırıya uğramasını ve yönetimin gerekli önlemleri almamasını gösterdi. Öğrenciler, “Yönetim uyuma, öğrencine sahip çık” sloganları attı.

Eyleme katılan öğrencilerin talepleri şöyle:

  • Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz.

  • Yemekhane fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz.

  • İnternette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini istiyoruz.

İMAMOĞLU'DAN PAYLAŞIM

Öğrencilerin eylemine ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz” ifadelerini kullandı.

IMAM

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Ekrem İmamoğlu KYK İstanbul
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