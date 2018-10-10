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KYK yurdunda yemekten rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 01:24 | Son Güncelleme

BURSA'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda yemekten sonra rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

KYK yurdunda yemekten rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) - BURSA'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda yemekten sonra rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Yide bulantısı, ateş, ishal gibi şikayetleri bulunan 10 öğrenci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrencilere serum tedavisi uygulandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin yediği yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

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KYK yurdunda yemekten rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldıKYK yurdunda yemekten rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldıKYK yurdunda yemekten rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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