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  4. KYK yurdunu ayağa kaldıran taciz iddiası! Minibüste gören tedirgin oldu, Yalova Valisi açıklama yaptı

KYK yurdunu ayağa kaldıran taciz iddiası! Minibüste gören tedirgin oldu, Yalova Valisi açıklama yaptı

08.10.2024 08:52
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Türkiye son günlerde kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarını konuşurken, benzer bir haber de Yalova'dan geldi. KYK yurdu minibüsünde kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen bir adam, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine gözaltına alındı.

Yalova'daki minibüste yaşanan taciz olayı gündem oldu. Genç bir adamın KYK yurdu minibüsüne bindiği ve burada kız öğrencileri rahatsız ettiği ileri sürüldü. Söz konusu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tacizcinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

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ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, yaşanan olay sonrası çok sayıda öğrenci merkez ilçedeki KYK yurdu önüne çıkarak duruma tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da KYK yurduna giderek öğrencilere şahsın yakalandığını söyledi. Kılıç, kalabalık öğrenci grubunu sakinleştirmeye çalıştı.

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YALOVA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Alınan bilgiye göre, Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği ileri sürülen kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "07 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" denildi.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova cinsel taciz
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