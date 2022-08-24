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KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2022! KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

24.08.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvuruları ile ilgili beklenen açıklama 24 Ağustos Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. Bakan Kasapoğlu'nun duyurusunun ardından çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte KYK yurt başvuru tarihleri...

KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2022! KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KYK yurt başvuruları tarihi ile ilgili ayrıntılar merak edildi. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ederken birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte KYK yurt başvuru tarihleri...

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı.

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir.

Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi.

Yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir."

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ:

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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