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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama

28.08.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvuru sonuçları, müracaat sürecinin üçüncü gününde öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapılacak Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları, 28 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama...

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama

KYK yurt başvuru sonuçları ve yurt ücretleri süreç devam ederken öne çıkan konulardan oldu. 24 Ağustos’ta başlayan başvurular 28 Ağustos Pazar günü sona erecek. Üniversitelere kayıt hakkı kazanan öğrenciler ya da ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler başvuruların ardından yurt sonuçlarını bekleyecekler. Sonuçların eylül ayında açıklanması beklenirken, yurt ücretleri de ilerleyen günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verildi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos’ta sona erecek. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor. Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.

Ayrıca üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.

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KYK kyk yurt

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