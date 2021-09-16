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KYK yurt başvuru sonucu sorgulaması! 2021 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

16.09.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla, binlerce öğrenci KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. Özellikle şehir dışında okuyacak olan öğrenciler, 2021 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordu.

KYK yurt başvuru sonucu sorgulaması! 2021 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrenciler, akademik takvimin başlamasıyla her gün ''KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. 12 Eylül Pazar günü sona eren başvuru işlemleri sonrası, gözler KYK yurt başvuru sonuçlarına çevrildi.

KYK yurt başvuru sonucu sorgulaması! 2021 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları, 16 Eylül Perşembe günü açıklandı. Yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, başvurularının sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesi veya e-Devlet yoluyla takip edebilecek.

KYK yurt başvuru sonucu sorgulaması! 2021 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

YURT FİYATLARI NE DURUMDA?

6-12 Eylül tarihleri arasında, üniversite öğrencileri, yurt başvurularını yaptı. Yurt fiyatları ise özelliklere göre çeşitlilik gösterebiliyor. Yurt ücreti 230 liradan, 275 liraya çıkarıldı. Yurt ücretlerinde en yüksek fiyat olarak belirlenen 500 lira ise 600 lira oldu.

GÜVENCE BEDELİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerinin yurtlara yerleşirken ödediği güvence bedeli ise en düşük 376, en yüksek 820 lira.

KYK yurt başvuru sonucu sorgulaması! 2021 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

PANDEMİ ŞARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLDİ

2 yılın sonunda yüz yüze eğitime geçilmesiyle, yurtlar da koronavirüs tehlikesi göz önüne alınarak tasarlandı. Birçok noktaya dezenfektan yerleştirilirken, sosyal mesafe ve maskenin önemine dikkat çeken levhalar asıldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN KUTLAMA MESAJI

12 Eylül Pazar günü saat 23.59'dan itibaren son bulan KYK yurt başvuruları sonrası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurusunda bulunan öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için bir kutlama mesajı iletmişti.

KYK yurt başvuru sonucu sorgulaması! 2021 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?


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KYK
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