KYK yurt başvuru sonucu sorgulaması! 2021 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrenciler, akademik takvimin başlamasıyla her gün ''KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. 12 Eylül Pazar günü sona eren başvuru işlemleri sonrası, gözler KYK yurt başvuru sonuçlarına çevrildi.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları, 16 Eylül Perşembe günü açıklandı. Yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, başvurularının sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesi veya e-Devlet yoluyla takip edebilecek.

YURT FİYATLARI NE DURUMDA?

6-12 Eylül tarihleri arasında, üniversite öğrencileri, yurt başvurularını yaptı. Yurt fiyatları ise özelliklere göre çeşitlilik gösterebiliyor. Yurt ücreti 230 liradan, 275 liraya çıkarıldı. Yurt ücretlerinde en yüksek fiyat olarak belirlenen 500 lira ise 600 lira oldu.

GÜVENCE BEDELİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerinin yurtlara yerleşirken ödediği güvence bedeli ise en düşük 376, en yüksek 820 lira.

PANDEMİ ŞARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLDİ

2 yılın sonunda yüz yüze eğitime geçilmesiyle, yurtlar da koronavirüs tehlikesi göz önüne alınarak tasarlandı. Birçok noktaya dezenfektan yerleştirilirken, sosyal mesafe ve maskenin önemine dikkat çeken levhalar asıldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN KUTLAMA MESAJI

12 Eylül Pazar günü saat 23.59'dan itibaren son bulan KYK yurt başvuruları sonrası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurusunda bulunan öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için bir kutlama mesajı iletmişti.



