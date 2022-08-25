KYK YURT BAŞVURU TARİHİ! 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

KYK başvuruları tarihi ile ilgili detaylar Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması sonrası merak edildi. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ederken çok sayıda vatandaş da konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? İşte KYK yurt başvuru tarihleri...

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı.

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ:

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



