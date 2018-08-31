KYK yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara 3 Eylül Pazartesi başlayacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KYK'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlanacak. "e-Devlet" üzerinden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek.

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.