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KYK yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara 3 Eylül Pazartesi başlayacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara 3 Eylül Pazartesi başlayacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KYK'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlanacak. "e-Devlet" üzerinden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek.

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.

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E Devlet KYK Yurt Başvuruları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

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