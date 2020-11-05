HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.11.2020 16:16 | Son Güncelleme

KYK burs başvurularının başlaması ve başvuru tarihinin uzatılmasıyla beraber öğrenciler ve velileri tarafından KYK yurt başvuruları başladı mı sorusu da sorulmaya başlandı. Şimdi, yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK yurt başvurusu başladı mı sorusu gündemin en çok yanıt aranan sorularından bir tanesi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girerek ilk kez bir yükseköğretim programını kazanmış olan öğrencilerle ara sınıf öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisi başvurularının uzatıldığı haberi sonrasında KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusu da gündeme geldi. Şehir dışında öğrenim görecek öğrenciler KYK yurt başvuru süreci sonunda hak kazanmaları halinde barınma ihtiyaçlarını devlet yurtlarında karşılayabiliyor. Şimdi, KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak konusunda yetkililerin yapacağı resmi açıklamalar bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili olarak gelen açıklamaların ve yapılan duyuruların ardından KYK yurt başvurusu tarihleriyle ilgili açıklamalar da merak ediliyor. Ancak yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Burs ve kredi başvuruları ise 8 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

kyk başvuruları

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve her sene ağustosta gerçekleşen başvurular koronavirüs salgını gerekçesiyle bu yıl ertelendi. Başvuru tarihlerinin belirlenmesi noktasında YÖK’ün açıklayacağı takvimin önemli olduğu belirtilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; yurtlar ile alakalı başvuruya dair bütün bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; resmi sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği duyuruldu. Geçen yıl ise başvurular 19 Ağustos 2019'da başlamış ve 26 Ağustos 2019'da sona ermişti. Şimdi KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklamalar öğrenciler tarafından bekleniyor.

GSB'nin verilerine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının aylık ücreti 200 TL olurken, yüksek standartlı KYK yurtlarının ücreti ise aylık olarak 215 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC'deki KYK yurtlarının ücreti de aylık olarak 400 TL olarak belirtiliyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseöğretim Kurumları Sınavına girip ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanmış olan hazırlık ve birinci sınıf öğrencileriyle ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları, ÖSYM tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Normal öğrenim süreci içerisinde öğrenimini tamamlayamamış olan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtta barınma olanağı sağlanıyor. Bu öğrenciler arasından yurtlarda kayıtlı olmayanlar da ara sınıf öğrencileriyle beraber başvuru yapabilecek.

ÖSYM tarafından ek kontenjan ile yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan öğrenciler, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim kurumlarına girmiş olan öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanıp tekrar öğrenime başlayan öğrenciler, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurtiçi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, burslu olmayan uluslararası öğrenciler ve lisans tamamlama öğrencilerinin başvuruları Bakanlık tarafından belirlenecek olan süreler içinde e-devlet sistemi üzerinden alınacak. Sonuçlar ise Bakanlığın resmi internet sayfası olan sonuc.gsb.gov.tr adresinden açıklanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
KPSS başarı sıralamaları açıklandıKPSS başarı sıralamaları açıklandı
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı? Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
AÖF duyurdu! Online olacak
AÖF duyurdu! Online olacak
2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?
2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİLSEM nedir? BİLSEM sınavı nasıl yapılır?
BİLSEM sınavı nasıl yapılır?
2020 KPSS Lisans Branş Bazında Sıralamalar açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu
KPSS başarı sıralamaları açıklandı
İYEP nedir? İYEP hakkında bilinmesi gerekenler - İYEP ne zaman başlayacak?
İYEP hakkında bilinmesi gerekenler
AÖF sınavları yaklaştı... AUZEF, ATA, AÖF 2020-2021 güz dönemi sınavları online mı olacak? AÖF sınav tarihleri!
AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?
Sınavlar başlıyor... 2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?
AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?
Odyometri nedir? Odyometri bölümünün puanları nelerdir? - Başarı sıralamaları
Odyometri nasıl bir bölümdür?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.