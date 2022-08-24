HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri 2022!

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri 2022!

24.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK başvuruları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. KYK yurt, kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler 24 Ağustos Çarşamba günü yapılan açıklamanın ardından internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte KYK yurt başvuru tarihleri...

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri 2022!

KYK başvuruları tarihi ile ilgili ayrıntılar merak edildi. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ederken birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte KYK yurt başvuru tarihleri...

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı.

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir.

Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi.

Yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir."

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ:

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! "An itibarıyla başladı"Merakla bekleniyordu! "An itibarıyla başladı"
Çok sayıda ile kritik uyarı! Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor: Dikkatli ve tedbirli olunÇok sayıda ile kritik uyarı! Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor: Dikkatli ve tedbirli olun
Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...
Anahtar Kelimeler:
kyk yurt basvuru nasil yapilir kyk yurt basvuru sonucu kyk yurt basvurulari kyk yurt başvuruları başladı mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

İlginizi Çekebilir

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.