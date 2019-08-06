KYK yurt başvuruları ne başlayacak? 2019 KYK yurt başvuru takvimi belli oldu mu?

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve sınava giren öğrencilerin bir kısmı müjdeli bir haber alırken bir kısmı şansını seneye denemek üzere bu senelik üniversite defterini kapattı. Şehir dışında bir üniversite kazananlarının önünde kayıt işlemlerine ek olarak KYK yurt başvuru süreci de bulunuyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

KYK yurt ve kredi başvuruları için henüz zaman var. Öncelikle üniversite kayıtlarının ve yerleştirmelerinin tamamlanması gerekiyor ki bu yıl kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, henüz yurt, burs ve kredi başvurular için kesin bir tarih açıklamış değil. Geçtiğimiz yıla baktığımızda başvuruların Ekim ayında alınmaya başlandığı görülüyor. Bu sene de başvurular benzer tarihlerde başlayabilir.

KYK YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?