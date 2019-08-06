KYK yurt başvuruları ne başlayacak? 2019 KYK yurt başvuru takvimi belli oldu mu?

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve sınava giren öğrencilerin bir kısmı müjdeli bir haber alırken bir kısmı şansını seneye denemek üzere bu senelik üniversite defterini kapattı. Şehir dışında bir üniversite kazananlarının önünde kayıt işlemlerine ek olarak KYK yurt başvuru süreci de bulunuyor.
KYK yurt ve kredi başvuruları için henüz zaman var. Öncelikle üniversite kayıtlarının ve yerleştirmelerinin tamamlanması gerekiyor ki bu yıl kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.
Kredi ve Yurtlar Kurumu, henüz yurt, burs ve kredi başvurular için kesin bir tarih açıklamış değil. Geçtiğimiz yıla baktığımızda başvuruların Ekim ayında alınmaya başlandığı görülüyor. Bu sene de başvurular benzer tarihlerde başlayabilir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,
Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,
Kurumun başvuruları alıp değerlendirmesinden sonra sonuçlar internet üzerinden açıklanacak. Başvuru yapanlara başka bir yolla bilgilendirme yapılmayacak. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
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