Pandemi nedeniyle uzun süredir uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri yeni okullara dönüyor. KYK öğrenci yurtları virüs nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim döneminde, Eylül'de yüz yüze eğitim modeline geçileceğini duyurdu. Bunun üzerine üniversite öğrencileri yurt başvurularını araştırmaya başladı. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim müjdesiyle milyonlarca üniversiteli yurt araştırmaya başladı. Uzun süredir kapalı olan KYK yurtları artık dolacak. Öğrenciler Kyk yurt başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor.
Üniversite öğrencilerinin ve üniversiteye bu yıl başlayacak olan öğrencilerin gözleri YURTKUR'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Ancak 2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuru sürecine ilişkin takvimin önümüzdeki aylarda açıklanması öngörülüyor.
Başvuru sürecinin başladığına dair açıklama yapıldıktan sonra belirtilen şartları taşıyan öğrenciler ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KYK yurt başvurusu yapacak.
KYK yurtlarında kalacak öğrencilerde aranan şartlar şu şekildedir:
Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
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