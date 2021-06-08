Pandemi nedeniyle uzun süredir uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri yeni okullara dönüyor. KYK öğrenci yurtları virüs nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim döneminde, Eylül'de yüz yüze eğitim modeline geçileceğini duyurdu. Bunun üzerine üniversite öğrencileri yurt başvurularını araştırmaya başladı. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim müjdesiyle milyonlarca üniversiteli yurt araştırmaya başladı. Uzun süredir kapalı olan KYK yurtları artık dolacak. Öğrenciler Kyk yurt başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor.

Üniversite öğrencilerinin ve üniversiteye bu yıl başlayacak olan öğrencilerin gözleri YURTKUR'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Ancak 2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuru sürecine ilişkin takvimin önümüzdeki aylarda açıklanması öngörülüyor.